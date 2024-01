One Punch Man: il cosplay di Fubuki di xxruriru ci prepara al gioco free-to-play di Crunchyroll

Tra pochi giorni è in programma il debutto di One Punch Man: World, il nuovo gioco free-to-play per PC, iOS e Android pubblicato da Crunchyroll Games e sviluppato da T3 Studio. Per prepararci al lancio come si deve, xxruriru ci propone un cosplay di Fubuki davvero ricco di fascino.

Per chi non lo sapesse, One Punch Man: World è un gioco d'azione online in uscita in Europa l'1 febbraio 2024, in cui i giocatori impersonano gli eroi più popolari della serie e combattono contro enormi creature che attaccano il pianeta, alcune delle quali provenienti dall'anime di One Punch Man. Oltre ai combattimenti, i giocatori potranno anche visitare Z-City, dialogare con i personaggi di One Punch Man e svolgere varie missioni secondarie.