Palworld: l'inevitabile mod con i Pokémon e Ash Ketchum è già arrivata

L'autore, ToastedShoes, ha presentato la sua creazione con un breve teaser trailer su X | Twitter che già mostra un grandissimo potenziale. Non manca nulla: Ash che prende ad accettate un Sawsbuck , Misty con un fucile, dei Pikachu ai lavori forzati, il Team Rocket e praticamente tutti i Pal sostituiti con i modelli dei Pokémon, ovviamente in base alle casuali somiglianze in termini di design, tra cui Torchic, Mareep, Hoothoot e Oddish.

I design dei Pal copiano spudoratamente i Pokémon?

Come dicevamo in apertura, una mod a tema con la serie GameFreak per Palworld era inevitabile, visto che fin dall'annuncio il titolo di Pocketpair è stato ribattezzo il "Pokémon con le armi", nonché per l'incredibile somiglianza di alcuni (o meglio oltre la metà) Pal con Pokémon molto amati dalla community.

Un altro punto in comune è che entrambi vendono a un ritmo da capogiro: come riportato in giornata, Palworld è arrivato a quota 5 milioni di copie vendute in tre giorni, nonostante sia disponibile anche su PC e Xbox Game Pass.