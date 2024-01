Cicciogamer89 apre la sua panineria: ressa e caos ma l'hamburger gratis è una delusione

Sul posto si sono presentati in centinaia, creando un notevole caos tra marciapiede e strada antistante la paninoteca, formando una ressa di difficile gestione che ha portato, inevitabilmente, ad attese enormi e all'esaurimento delle scorte ben prima del raggiungimento dell'obiettivo.

L'iniziativa infatti invitava i fan a partecipare all'apertura del temporary store di Roma annunciando "Tu vieni e il cibo lo portiamo noi ", riferendo che con l'occasione ci sarebbe stata la possibilità di "incontrare Ciccio e mangiare gratis", ma a quanto pare nessuna delle due cose si è realizzata per molti dei convenuti.

Il noto youtuber Cicciogamer89 ha infine aperto la sua catena di paninoteche "I Burger di Cicciogamer89", con punti vendita a Roma, Bologna, Napoli e Torino (e prossima apertura anche a Bergamo e Firenze), e l' evento inaugurale nella sede del quartiere Ostiense della Capitale è stato un successo dal punto di vista dell'affluenza del pubblico, ma un disastro sul fronte organizzativo, portando a caos, ressa e grandi delusioni per quanto riguarda il panino gratis .

Il caos a Ostiense e Cicciogamer89

Il risultato, per molti, è stata dunque un'attesa di ore in mezzo al caos e nessun panino gratis, oltre ovviamente all'impossibilità di conoscere effettivamente Cicciogamer89 (all'anagrafe Mirko Alessandrini) all'interno di tale ressa.

Da una parte l'evento può dunque essere considerato un successo, se non altro per il fatto di confermare come lo youtuber sia sempre sulla cresta dell'onda, nonostante le varie trasformazioni subite e il suo passaggio da gamer a esperto di fitness fino a chef (o qualcosa del genere), dall'altra una maggiore organizzazione sarebbe stata indubbiamente necessaria.

La questione è stata compresa anche dallo stesso Cicciogamer, che in un recente video di ringraziamento ha menzionato i problemi che ci sono stati e la volontà di migliorare per le prossime occasioni, con l'applicazione di un numero chiuso per limitare la quantità di persone presenti ai prossimi eventi.