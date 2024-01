Palworld è ora oltre i 5 milioni di copie vendute, continua a infrangere record

Palworld continua a infrangere record e ora ha ufficialmente superato i 5 milioni di copie vendute nell'arco di 3 giorni dal lancio, con il conteggio dei giocatori contemporanei che continua a salire e stabilire nuovi picchi impressionanti.

Solo qualche ora fa avevamo riportato dei 4 milioni di copie vendute, ma il dato è stato già nuovamente aggiornato dal team Pocketpair, che riferisce di aver raggiunto 5 milioni, sempre solo per quanto riguarda 3 giorni di presenza sul mercato, visto che il gioco è uscito il 19 gennaio 2024 su PC e Xbox Series X|S.



Il dato è impressionante anche considerando che Palworld è stato lanciato al day one anche direttamente su Game Pass, dunque in molti ci staranno anche giocando attraverso l'abbonamento, cosa che mette in prospettiva i dati e fa pensare che la quantità di giocatori attivi sul titolo in questione sia ancora più alta.