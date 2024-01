Knockout City risorge dopo la chiusura: download gratis per gioco in singolo, LAN o server privati

Tuttavia, non tutto è perduto: a distanza di diversi mesi, il gioco è tornato a disposizione degli appassionati, che potranno dunque scaricarlo ancora con download gratuito per poterlo usare in vari modi, che non comprendono ovviamente l'utilizzo dei server ufficiali, ormai spenti da tempo.

Abbiamo visto che i server ufficiali sono stati chiusi da EA lo scorso giugno, a causa di un progressivo calo di attività e della quantità di utenti che non era stato corretto nemmeno con la trasformazione in free-to-play , avvenuta l'anno prima in corrispondenza dell'arrivo della Stagione 6.

Knockout City è stato ufficialmente chiuso da mesi, ma in questi giorni è praticamente risorto , visto che Velan Studios ha deciso di mettere il gioco nuovamente a disposizione, con download gratis per tutti ma funzionalità ovviamente limitate.

Come scaricare gratuitamente Knockout City e giocare

Knockout City ha tutte le modalità a disposizione, ma non i server ufficiali

Potete ritrovare Konckout City sul sito ufficiale a questo indirizzo, ed effettuare il download gratuito se siete interessati a tornare nel colorato mondo action del gioco uscito nel 2021 su PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

La nuova versione è corrispondente a quella vista all'epoca, ma il gioco può essere fruito solo in single player, oppure in multiplayer via LAN o utilizzando server privati, ovvero in tutti i modi possibili che non comprendano una gestione ufficiale dei server da parte di sviluppatori o publisher.

La versione in questione comprende anche oltre 1.300 elementi cosmetici tutti a disposizione gratis per i giocatori, come una sorta di "all-access pass" gratuito. Per il resto, ci sono tutte le modalità e la possibilità di organizzare playlist a piacimento, in sostanza lasciando tutto nelle mani dell'iniziativa dei giocatori.

Dal sito ufficiale è possibile scaricare la versione "Full Game + Server" o il software "Server Only", apposito per la gestione di server privati. Questo rilancio di Knockout City, almeno per il momento, è dedicato esclusivamente alla versione PC Windows.