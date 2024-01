Palworld permette di catturare gli umani, venderli e macellarli

Esatto, è possibile catturare gli esseri umani. Palworld stesso afferma che non è qualcosa di ben visto, ma potete veramente farli entrare in una delle sfere di cattura e poi eliminarli al pari dei mostri. Gli umani possono anche essere venduti. Il tutto ovviamente fa pensare alla schiavitù .

Palworld è in questi giorni il gioco di maggior successo al mondo. Si tratta di un mix tra i giochi "crafting survival" e Pokémon, ma da questi ultimi ha preso perlopiù solo l'idea dei mostriciattoli catturabili, perché lo stile è molto diverso. Come già saprete, è possibile catturare le creature, metterle a lavorare e anche farle a pezzi per la loro carne. Ciò che forse non sapete se non state giocando e non avete seguito attentamente la questione è che è possibile fare lo stesso con gli esseri umani .

Palworld, catturare gli umani non è semplicissimo

Catturare gli esseri umani in Palworld non è scontato. A differenza delle creature, il gioco non lascia intendere che è possibile catturarli quando si mira su di loro con una sfera. Se si possiede però uno strumento di cattura di alto livello e si riesce a far abbassare i punti vita il più possibile, è possibile riuscire nell'intento.

Se si attaccano umani in un villaggio amichevole, in ogni caso, si diventa ricercati per aver commesso un crimine. Gli umani possono inoltre solo occuparsi di compiti di costruzione e non altre categorie d'azione. Possono però combattere per voi.

Il vero vantaggio è catturare diversi tipi di mercanti, così da averli sempre a disposizione nella vostra base per acquistare e vendere le risorse di cui avete bisogno.

Vi segnaliamo infine il nostro provato di Palworld.