Lost Ark: la versione occidentale sarà sempre in ritardo, per un motivo preciso

Roxanne Sabo, community lead per Lost Ark, ha parlato con PCGamesN e ha affermato che "Stiamo rapidamente colmando il divario di contenuti tra Lost Ark in Occidente e in Corea. Mentre colmiamo questo divario, i giocatori devono aspettarsi che la nostra versione del gioco sia in ritardo di un paio di mesi rispetto agli aggiornamenti coreani, per via della localizzazione e dell'implementazione" dei nuovi contenuti.

Lost Ark continua a essere aggiornato nella sua versione internazionale , ma non è ancora arrivato a pari con la versione coreana. Probabilmente, inoltre, non accadrà mai.

Quali aggiornamenti di Lost Ark hanno la priorità?

Lost Ark ha incluso una collaborazione con The Witcher

Le patch per la "qualità della vita" sono la priorità maggiore per il team di Losta Ark, insieme agli aggiornamenti pensati per facilitare la progressione e aiutare i giocatori a recuperare i contenuti dell'endgame: alcuni di essi sono destinati ad arrivare contemporaneamente in entrambe le versioni.

"Detto questo, poiché abbiamo bisogno di tempo per la localizzazione o l'ottimizzazione dell'interfaccia utente per aggiungere questi aggiornamenti, vi preghiamo di comprendere che di solito avremo bisogno di almeno uno o due mesi per preparare questi aggiornamenti per l'Occidente", spiega Sabo.

Se speravate quindi di stare al passo con la Corea, dovete quindi mettervi il cuore in pace.

Vi segnaliamo anche che l'ultimo aggiornamento ha fatto perdere la testa ai giocatori, letteralmente.