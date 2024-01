Final Fantasy 7 Rebirth: il director svela che un famoso minigioco non ci sarà

Final Fantasy 7 Rebirth arriverà a fine febbraio 2024 e Square Enix sta pian piano svelando sempre più dettagli riguardo al gioco di ruolo d'azione. In una recente intervista con Game Informer, il game director Naoki Hamaguchi ha anche svelato che qualcosa del gioco originale non è stato incluso in questa nuova versione: il minigioco dello snowboard.

Naoki Hamaguchi ha svelato questo dettaglio ma non ha avuto modo di elaborare ulteriormente, visto che l'intervista includeva 129 domande a "fuoco rapido".

Ovviamente non è impossibile che venga introdotto nella terza parte dei remake di Final Fantasy 7, ma questa è solo una speculazione e non abbiamo commenti da parte di Square Enix.