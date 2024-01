Tomb Raider 2 con ray tracing è la perfetta fusione tra passato e futuro: le immagini

Il canale YouTube skurtyyskirts ha condiviso una serie di screenshoot di Tomb Raider 2 con una mod che introduce il ray tracing RTX. Il risultato finale è un perfetto mix tra passato e futuro della tecnologia dei videogiochi.

In queste schermate, il modder ha mostrato gli effetti di illuminazione globale che il Path Tracing è in grado di introdurre in Tomb Raider 2. Possiamo anche notare facilmente i riflessi e le ombre migliorate. Il modo in cui l'illuminazione avanzata interagisce con Lara è inoltre sorprendente.

Questa mod per Tomb Raider 2 non è ancora disponibile al pubblico. Non potete quindi per il momento giocare questa versione "speciale" del gioco classico, ma potete ammirare le immagini.