Palworld: c'è un bug che una volta attivato è definitivo, non dovete usare un certo oggetto

Pocketpair, autori di Palworld, hanno svelato che il gioco include un bug che al momento non ha una soluzione e, una volta attivato, è definitivo. Per evitare di imbattersi in esso, è necessario non usare un certo oggetto.

Precisamente, è necessario non usare l'oggetto "Memory Reset Drug" che si occupa di resettare lo status del giocatore. Il problema è che per errore riduce anche la potenza di cattura del giocatore, che determina le probabilità di rendere vostro un Pal, ovvero uno dei mostriciattoli centrali in Palworld.

L'informazione è stata condivisa tramite il Discord, come potete vedere qui sopra, da un portavoce di Pocketpair.