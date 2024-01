Dragon Ball: il cosplay di Marion di tayvix ci fa tornare sulle bollenti spiagge estive

Dragon Ball tornerà quest'anno con una nuova serie originale che ci permetterà di rivedere i nostri personaggi preferiti della saga in un nuovo formato. Molti altri ovviamente non troveranno spazio ovviamente, ma per fortuna per loro è sempre possibile ottenere un po' di attenzione tramite il mondo del cosplay. Ad esempio, ora tayvix ci propone il proprio cosplay di Marion, con il suo iconico costume da bagno giallo.

Anche se noi siamo fuori stagione, con il cosplay di Marion realizzato da tayvix possiamo sentire per un attimo nuovamente il caldo dell'estate. Si tratta di un cosplay semplice, ovviamente, visto che è composto da pochi elementi, ma è certamente stato realizzato nel modo migliore possibile.

Cosa ne pensate del cosplay di Marion realizzato da tayvix?