EPOMAKER RT100, la recensione della tastiera meccanica dal design retrò

Se infatti è vero che il design - inteso tanto sotto il profilo estetico quanto funzionale - costituisce uno dei valori fondamentali della visione di EPOMAKER, allora la RT100 rappresenta un biglietto da visita tremendamente efficace grazie al suo stile retrò così particolare, miscelato in questo caso a caratteristiche tecniche molto interessanti. Anche stavolta parliamo infatti di una tastiera meccanica con tripla connettività (cablata via USB, Bluetooth 5.0 o 2,4 GHz), fattore di forma al 95%, 97 tasti, switch di ottima qualità (nel nostro caso i silenziosissimi Sea Salt Silent), struttura gasket, tasti hotswap, manopola multifunzione e un piccolo ma simpatico schermo LCD che può essere montato nella parte superiore.

Caratteristiche tecniche

Le sfumature di colore della EPOMAKER RT100

Come accennato in apertura, EPOMAKER RT100 è una tastiera meccanica dal layout praticamente completo, un fattore di forma al 95% che ospita novantasette tasti e si stringe appena in prossimità delle frecce direzionali. La struttura gasket è dotata di un doppio sistema per l'assorbimento del rumore che, in combinazione con gli interruttori silenziosi, rende piacevolissima la digitazione.

La versione che ci è stata inviata per la prova è una ANSI USA con colorazione retro white, equipaggiata con switch Sea Salt Silent lineari, straordinariamente morbidi e dal click davvero discreto, pre-lubrificati di fabbrica, testati per 60 milioni di battute e caratterizzati da una forza di attuazione pari a 60 gf, nonché da una corsa totale di 4 millimetri. I copritasto sono in PBT con profilo MDA.

La tripla connettività viene gestita con grande disinvoltura: è possibile utilizzare la tastiera in modalità cablata grazie al cavo USB-C in dotazione, oppure in modalità wireless tramite Bluetooth 5.0 o connessione 2,4 GHz, in quest'ultimo caso estraendo un minuscolo adattatore USB dallo stesso slot posteriore dove è possibile collocare il mini display LCD: un extra capace di valorizzare fortemente l'estetica della RT100.

Si tratta infatti di una sorta di micro-televisore a colori, con diagonale da 1,3 pollici, che può essere personalizzato in vari modi (utilizzando il software gratuito di EPOMAKER) affinché mostri le informazioni che più ci interessano: dalle modalità di connessione alla temperatura del processore, dal profilo alla luminosità, dal meteo ai salvaschermo animati.

Il mini display della EPOMAKER RT100

Sempre sul piano delle funzionalità spicca la manopola multimediale che si trova in alto a destra, che con le impostazioni di default si può utilizzare per controllare audio e riproduzioni, alzare e abbassare il volume, mettere in pausa e ripartire. Anch'essa, tuttavia, può essere personalizzata via software per adeguarsi alle vostre necessità.

Sotto la scocca, letteralmente, troviamo infine le tecnologie anti-ghosting NKRO, il design hotswap che non manca mai nei prodotti EPOMAKER (l'estrattore è incluso nella confezione), una batteria da 5000 mAh in grado di garantire un'autonomia di circa quindici ore con i LED accesi (o qualche settimana, tenendoli spenti), e un sistema di retroilluminazione RGB programmabile ma senza copritasto shine-through: peccato.

La manopola multimediale della EPOMAKER RT100

Scheda tecnica EPOMAKER RT100