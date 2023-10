Dragon Ball: il cosplay di Marion di papfelcosplay non vuole che vi dimentichiate di lei

Dragon Ball è noto per tanti motivi, compresi i suoi molti personaggi storici che i fan hanno imparato ad adorare sin dai tempi del manga. La saga, però, si è evoluta anche oltre le pagine di carta ed è arrivata sui piccoli e grandi schermi, introducendo anche contenuti non presenti nel manga. Oltre a intere saghe, ci sono anche semplicemente dei personaggi "filler" introdotti con l'anime, come ad esempio Marion, di cui possiamo ora vedere un cosplay realizzato da papfelcosplay.

papfelcosplay ci propone un cosplay semplice della ragazza, con il suo classico costume giallo. Ovviamente non mancala parrucca azzurra, ma in questo caso non è presente la maschera da sub. Marion non è un personaggio famosissimo, ma viene spesso ricreato nei cosplay e papfelcosplay è curiosa di sapere quanti dei suoi follower si ricordano esattamente chi sia lei e i che puntata appaia. Voi lo ricordate?

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marion realizzato da papfelcosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?