Final Fantasy 7 Remake: non ci sono piani per una versione Switch 2 o Xbox, dice un noto leaker

Ieri, il noto leaker di Nintendo "NateTheHate" ha commentato una presunta line-up di terze parti per Switch 2 sul forum Family Boards. Questa "line-up" menzionava Final Fantasy 7 Remake, attualmente disponibile solo su PlayStation e PC. Secondo 'NateTheHate', tuttavia, una versione per Switch 2 non "attivamente" nei piani di Square Enix. Anche se una pubblicazione potrebbe avvenire a un certo punto, l'editore non sta attualmente prendendo in considerazione un porting per il presunto successore di Nintendo Switch. Lo stesso si può dire di un porting per Xbox Series X|S.

Le parole esatte del leaker su Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake

"Final Fantasy 7 Remake non è attualmente nei piani", ha scritto il leaker sul forum. "Potrebbe accadere, alla fine? Certo. È attivamente nei piani [di Square Enix] in questo momento? No. Una pubblicazione su Switch 2 esiste nello stesso modo in cui esiste una pubblicazione su Xbox. Se Square vuole farlo, può farlo e lo farà; ma al momento non esiste un piano del genere".

Ovviamente si tratta unicamente di un leak, non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere nuovi annunci da parte di Square Enix prima di sapere di più a riguardo.

Perlomeno, sappiamo che la versione PC Steam di Final Fantasy 7 Ever Crisis è ora in sviluppo. Final Fantasy 7 Rebirth, invece, è per ora confermato solo per PS5.