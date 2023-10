iPhone 15: i problemi di surriscaldamento sono legati al software, iOS 17.1 li risolverà

Secondo quanto riportato da Forbes, Apple ha preso atto delle lamentele degli utenti per il surriscaldamento di iPhone 15, ma ha affermato che contrariamente alle speculazioni il problema non ha a che fare con il design hardware dello smartphone, bensì con il software. L'azienda ha inoltre dichiarato a Forbes che la correzione, che dovrebbe arrivare con iOS 17.1, non comporterà un rallentamento delle prestazioni.

Apple afferma inoltre che i problemi termici non comportano alcun rischio per la sicurezza, ma che altri fattori, come gli adattatori di alimentazione USB-C con ricarica superiore a 20 W e l'elaborazione in background che si verifica poco dopo il ripristino del telefono, possono rendere il telefono più caldo di quanto un utente iPhone sia abituato.

Bloomberg invece riporta che un portavoce di Apple, senza nome, ha citato in particolare Instagram, Uber e il gioco Asphalt 9 come esempi di app che potrebbero far "scaldare i dispositivi più del normale". Forbes ha notato che la versione 302 di Instagram, pubblicata il 27 settembre, è già stata aggiornata per risolvere alcuni dei problemi.