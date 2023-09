iPhone 15 Pro Max non supera il bend test, lo strato di vetro si infrange sotto pressione

La fragilità, suggerisce lo youtuber, potrebbe dipendere dalla lega in titanio usata per la scocca di iPhone 15 Pro, presentato da Apple alcuni giorni fa e disponibile nei negozi dal 22 settembre, a un prezzo che parte da 1239€.

iPhone 15 Pro Max non ha superato il classico e ormai inevitabile bend test , ovverosia il tentativo di piegare il dispositivo con le mani: come si vede nel video qui sotto, esercitando una certa pressione lo strato in vetro si infrange .

Bisognerà fare attenzione

È chiaro ed evidente che i neopossessori di un iPhone 15 Pro dovranno prestare attenzione a non sottoporre il telefono a particolari pressioni, magari dimenticandoselo nella tasca dei pantaloni per poi sedersi: una situazione che potrebbe dar vita allo stesso, drammatico esito visto nel filmato.

In attesa di capire se Apple si muoverà in qualche modo per ovviare a questo problema, sorprende scoprire che il modello standard di iPhone 15 non sembra soffrire della medesima vulnerabilità e resiste dunque ai tentativi di piegatura.