Honkai: Star Rail, video di gameplay da 16 minuti catturato su PS5

IGN ha pubblicato un video di gameplay della durata di sedici minuti che mostra in azione la versione PS5 di Honkai: Star Rail, l'ultimo successo di miHoYo, il team autore del blockbuster Genshin Impact.

In uscita su PlayStation 5 il prossimo 11 ottobre, Honkai: Star Rail non mette ovviamente in difficoltà la console Sony, che riesce a gestire in maniera agile i combattimenti a turni che caratterizzano questa esperienza, già disponibile su PC e mobile.