Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere Okidogi, Munkidori e Fezandipiti in La Maschera Turchese

Okidogi, Munkidori e Fezandipiti sono un trio di Pokémon Leggendari introdotti in La Maschera Turchese , la prima parte del DLC Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto . Chiaramente potrete aggiungerli alla vostra personale collezione di mostriciattoli, ma dove si trovano e come si catturano? Ve lo spiegheremo in questa guida.

Come catturare Okidogi, Munkidori e Fezandipiti

Durante l'avventura de La Maschera Turchese affronterete delle versioni giganti dei beniamici, ma non potrete ancora catturarli

Acclamati come i tre "beniamici" che scacciarono l'orco cattivo da Nordivia, avanzando nella trama de La Maschera Turchese scoprirete maggiori dettagli e il segreto dietro questo trio di Pokémon Leggendari oltre che affrontarli in battaglia.

Tuttavia, per aggiungerli alla vostra collezione dovrete prima completare la storia principale de La Maschera Turchese, il che richiede circa 10 - 15 ore, a seconda dei vostri ritmi di gioco. Solo una volta soddisfatto questo requisito potrete mettervi alla ricerca di Okidogi, Munkidori e Fezandipiti sfidarli nuovamente e, infine, catturarli.

Ma dove si trovano? Purtroppo il Pokédex in questo caso non potrà venirvi in aiuto, al contrario di noi. In ogni caso la risposta è più semplice di quello che credete: infatti, i tre Pokémon vi aspetteranno esattamente dove li avete affrontati in precedenza nella loro forma gigante durante la campagna del DLC, pronti a ottenere una rivincita. Di seguito vi indicheremo la loro esatta pozione nel caso ve la siate dimenticata, oltre a qualche dritta specifica per rendere ogni scontro una passeggiata, ma prima di tutto qualche consiglio generico.

Quello più scontato è quello di fare scorta di Ultra Ball in modo da non rimanere a secco sul più bello. Inoltre è sempre buona cosa includere nella squadra uno o più Pokémon in grado di infliggere Paralisi, Congelamento o Sonno con mosse come Tuononda e Sonnifero, in quanto questi status alterati aumentano le probabilità di cattura, oltre a rendere più semplice gli scontri. Evitate invece Scottatura, in quanto potrebbe mandare K.O. il vostro bersaglio. In ogni caso, prima di iniziare ogni scontro ricordatevi di disattivare il salvataggio automatico dalle opzioni e salvare la partita manualmente: se per sbaglio sconfiggerete uno di questi tre Pokémon in battaglia dovrete attendere un giorno reale prima di poterlo riaffrontare.

Vi consigliamo inoltre di portate con voi Pokémon resistenti e forti contro il Veleno, dato che tutti e tre i beniamici appartengono a questo tipo. Fate attenzione inoltre alla loro abilità esclusiva Catena Tossica, che ha un 30% di probabilità di iperavvelenare i vostri Pokémon con qualsiasi attacco. A differenza del veleno normale, l'iperavvelenamento causa danni progressivamente sempre più alti con il passare dei turni ed è davvero pericoloso in battaglie lunghe. Contro Munkidori e Fezandipiti avrete vita facile utilizzando un Pokémon di tipo Metallo, completamente immune ai danni e lo status veleno. Con Okidogi questa strategia invece è sconsigliata in quanto utilizza anche mosse di tipo Lotta, che infliggono il doppio dei danni al tipo Metallo.

Potrete affrontare e catturare i tre beniamici nell'ordine che preferite, quindi non siete costretti a seguire quello che vi proponiamo di seguito. Inoltre questi Pokémon non possono apparire in versione cromatica, quindi non perdete neppure tempo a ricaricare mille volte i salvataggi.

Infine, tenete presente che dopo la conclusione della trama de La Maschera Turchese i tre beneamici saranno di livello 70 a prescindere dai vostri progressi nel gioco base. Come spiegato nella nostra guida su come accedere all'espansione, il livello dei nemici che affronterete ne La Maschera Turchese varia a seconda che abbiate completato o meno Pokémon Scarlatto o Violetto, in modo tale che anche un nuovo giocatore possa avventurarsi a Nordivia senza grosse difficoltà, ma ciò non si applica in questo caso specifico.