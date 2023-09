Pokémon Scarlatto e Violetto: come iniziare il DLC La Maschera Turchese e livello consigliato

Con l'arrivo de La Maschera Turchese , la prima parte del DLC Il Tesoro dell'Area Zero , i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto possono imbarcarsi in una nuova avventura nell'inedita area di Nordivia e aggiungere alla propria collezione sia nuovi Pokémon che altri provenienti dai precedenti giochi della serie.

Come accedere al DLC La Maschera Turchese e raggiungere Nordivia

Parlate con la professoressa Rea nell'atrio dell'Accademia Arancia / Uva per viaggiare fino a Nordivia

Per accedere ai nuovi contenuti del DLC, prima ancora di avviare il gioco, dovrete aver scaricato e installato l'aggiornamento 2.0.1 di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per verificare se l'update è già installato basta semplicemente andare nel menu principale di Nintendo Switch e premere il pulsante "+" sull'icona del gioco. Nella scheda che si aprirà vedrete la versione dell'applicazione immediatamente sotto il nome della stessa. Se non è la "Ver. 2.0.1" seleziona l'opzione "Aggiorna Software".

Il passo successivo, se già non lo avete fatto, è quello di acquistare l'espansione "Il Tesoro dell'Area Zero" in vendita al prezzo consigliato di 34,99 euro sul Nintendo eShop di Switch o tramite alcuni rivenditori consigliati sotto forma di codice da riscattare dallo store della console. Il DLC La Maschera Turchese è infatti disponibile esclusivamente in questo pacchetto, che include anche "Il Disco Indaco", che verrà pubblicato durante il corso dell'inverno 2023. Esistono due versioni dell'espansione, assicuratevi di acquistare quella giusta: la versione Scarlatto è compatibile esclusivamente con Pokémon Scarlatto e quella Violetto solo con Pokémon Violetto. Completati questi passaggi, non vi resta che avviare il gioco. L'unico requisito necessario per iniziare la nuova avventura de La Maschera Turchese è quello di aver raggiunto l'Accademia Arancia o Uva a Mesalopoli e aver assistito alla cerimonia d'apertura della "caccia al tesoro". Se avete iniziato solo ora Pokémon Scarlatto / Violetto o avete avviato una nuova partita, sappiate che indicamente ci vogliono circa 1 - 3 ore per raggiungere questo punto della storia, a seconda di quanto andrete spediti nelle fasi iniziali del gioco.

Soddisfatta questa condizione, verrete contattati per telefono dal professor Zim, che vi comunicherà che siete stati selezionati per un viaggio di studio organizzato dall'Accademia in collaborazione con un altro istituto che ci porterà a visitare Nordivia, un'area situata nel lontano oriente.

Ora dirigetevi all'Accademia Arancia / Uva a Mesalopoli e parlate con la professoressa Rea, la donna bionda che si trova nell'atrio. Una volta fatto e terminato il dialogo, parlatele nuovamente e avrà così inizio La Maschera Turchese e vi troverete subito nell'area di Nordivia. Buon divertimento!

Tenete presente che Nordivia è completamente separata dalla regione di Paldea. Per passare da un'area all'altra vi basta aprire l'App Mappa e premere L o R per cambiare mappa e raggiungerla sfruttando uno dei punti di viaggio rapido del Volotaxi.