Nintendo Direct di settembre 2023, da Princess Peach al remake di Paper Mario: siete soddisfatti?

E se non vi basta, abbiamo visto anche le prime sequenze di gameplay del gioco con protagonista Peach, intitolato Princess Peach: Showtime! , dei nuovi trailer di Super Mario RPG e Luigi's Mansion 2 HD e scoperto le novità in arrivo con il Pacchetto 6 del Pass Percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe .

Anche senza Super Mario Bros. Wonder, a cui è stato dedicato un intero Direct a inizio mese, anche quello di oggi stringi stringi è stato all'insegna di Mario e soci . Tra gli annunci di oggi infatti troviamo Mario vs. Donkey Kong , un gioco a metà tra il platform e il puzzle dove il giocatore dovrà pianificare attentamente le sue mosse, e Paper Mario: Il Portale Millenario , il remake dell'avventura di carta uscita originariamente su GameCub nell'ormai lontano 2024.

Oggi 14 settembre 2023 è andato in onda un nuovo Nintendo Direct e come da tradizione è stato un evento davvero abbondante di giochi e dai ritmi elevati. Per l'occasione abbiamo rivisto i giochi di prossima uscita su Nintendo Switch , come Super Mario RPG e WarioWare: Move It!, ma c'è stato spazio anche per nuovi annunci e giochi delle terze parti. Siete soddisfatti di quanto visto oggi?

Le altre esclusive made in Nintendo e i giochi delle terze party

F-Zero 99

Rimanendo nell'ambito delle produzioni first-party Nintendo, durante il Direct di settembre è stato annunciato anche Splatoon 3: Torre dell'Ordine, la nuova espansione dello splattatutto interamente votata al singleplayer e il ritorno di F-Zero con F-Zero 99. No, purtroppo non stiamo parlando di un nuovo gioco della serie, bensì di un interessante spin-off del gioco originale in salsa battle royale in cui 99 giocatori si daranno battaglia per tagliare per primi il traguardo.

C'è stato anche ampio spazio per le terze parti. Oltre a numerose produzioni indipendenti, menzioniamo gli annunci di Tomb Raider I-II-III Remastered, che include le prime tre avventure di Lara Croft tirate a lucido, e Another Code: Recollection, la raccolta con i rifacimenti di Another Code: Memories e il sequel Another Code: R - Viaggio al Confine della Memoria.

Insomma, qualità e quantità non sono mancate, anche se magari un annuncio bomba o il latitante Metroid 4 avrebbero sicuramente alzato l'asticella del Direct di oggi. D'altro canto il 2023 è stato già piuttosto generoso per i giocatori Nintendo e siamo abbastanza certi che la compagnia di Tokyo abbia in serbo almeno un altro paio di cartucce da sparare il prossimo anno, prima di concentrare interamente la sua comunicazione sul successore di Nintendo Switch 2.

Ma lasciamo la parola a voi, siete rimasti soddisfatti del Nintendo Direct di settembre 2023? Quali sono i giochi che vi sono piaciuti di più? Fatecelo sapere nei commenti.