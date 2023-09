Wild Hearts: EA avrebbe interrotto il supporto a pochi mesi dal lancio

"Quello che pensate sia accaduto al gioco è purtroppo accaduto", ha detto il moderatore. "Come tipico di EA, sembra che non abbiano voluto dedicare al gioco il tempo necessario e si aspettavano che sarebbe diventato il prossimo Monster Hunter. Sembra che non sia diventato il grande successo multimilionario che volevano e non vogliono dargli l'amore necessario per crescere."

Il motivo sembrerebbe uno scarso successo commerciale del gioco o comunque inferiore alle aspettative della compagnia. Ovviamente si tratta di un'informazione da prendere con le pinze, tuttavia effettivamente il gioco non ha ricevuto aggiornamenti significativi con nuovi mostri e contenuti da luglio in poi.

Come segnalato da Insider Gaming, pare che EA abbia deciso di concludere il supporto post-lancio di Wild Hearts , l'hunting game realizzato in collaborazione con Omega Force uscito a febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, stando a un moderatore del Discord e Reddit ufficiale del gioco.

Wild Hearts non ha soddisfatto le aspettative di EA?

Dalle parole del moderatore sembrerebbe che Wild Hearts probabilmente non riceverà ulteriori aggiornamenti significati con nuovi contenuti, che di fatto sono praticamente vitali per un hunting game per intrattenere la community fino all'uscita di un nuovo capitolo o di un'espansione vera e propria, come avviene ad esempio con Monster Hunter.

I pareri della critica per Wild Hearts sono stati generalmente positivi, seppur non stellari, e anche noi di Multiplayer.it abbiamo assegnato al gioco un 8.0 pieno nella nostra recensione. Allora come mai il motivo di questo presunto insuccesso? C'è da dire che per quanto il gioco abbia delle indubbie qualità è arrivato su PC in condizioni tutt'altro che eccezionali, in un'annata fin troppo affollata come il 2023 e a breve distanza dal lancio delle versioni PlayStation, Xbox e Windows Store di Monster Hunter Rise di Capcom che tra gioco ed espansione ha superato abbondantemente il tetto delle 13 milioni di copie, tutti fattori che potrebbero aver influito negativamente.

D'altro canto parliamo anche di una nuova IP che al netto dei difetti ha sicuramente un buon potenziale e appartenete a un genere, quello degli hunting game, dove praticamente l'unico esponente di rilievo è Monster Hunter. Insomma sarebbe davvero un peccato se venisse abbandonata del tutto.