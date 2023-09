Apple AirPods Pro (2ª gen) + custodia MagSafe USB‑C: prenotazione Amazon disponibile, prezzo e data

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione di un paio di Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C). Il prezzo è 279€ e la data di uscita è fissata per il 22 settembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: in altre parole, in caso di sconto, questo verrà applicato in automatico al vostro ordine e alla fine pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon Italia tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) dispone di un chip Apple H2 con cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. Promette anche un "suono tridimensionale di qualità superiore" e una maggiore durata della batteria. Dispone poi della modalità "Rilevamento conversazione" che permette di udire la voce delle persone anche quando si ascolta la musica, riducendo i rumori di fondo.