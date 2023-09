Pokémon Scarlatto e Violetto: update 2.0.1 disponibile, in attesa del DLC La Maschera Turchese

In attesa del lancio del DLC "La Maschera Turchese", atteso per oggi, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno intanto ricevuto l'update 2.0.1 che prepara il software all'arrivo dell'espansione, applicando comunque una serie di cambiamenti e miglioramenti importanti.

La funzione principale è preparare il terreno al DLC in questione, ma ci sono comunque molte variazioni da registrare, che andranno a coinvolgere anche coloro che non sono interessati (almeno per il momento) all'acquisto de "La Maschera Turchese" in arrivo oggi per i titoli su Nintendo Switch. Per gli acquirenti, l'aggiornamento dovrebbe anche aggiungere ulteriori Pokémon da catturare attraverso la connettività online o in locale.