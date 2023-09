Lies of P, voti ottimi ma non stellari su Famitsu per il soulslike

Ad ogni modo, le recensioni occidentali di Lies of P arriveranno nel giro di qualche ora e a quel punto potremo capire come sia stato accolto dalla critica l'interessante rivisitazione de Le Avventure di Pinocchio prodotta da Neowiz.

Lies of P ha ricevuto voti ottimi ma non stellari sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu : il soulslike sviluppato dal team coreano Round8 Studio ha portato a casa due 9 e due 8, per un totale di 34/40.

Gli altri voti

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, una sequenza di combattimento

Sorprende un po' che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sia stato trattato in maniera così fredda dai redattori di Famitsu, che non si sono spinti oltre i quattro 7 per un totale di 28/40: un punteggio effettivamente basso rispetto alla media della rivista.

Nella nostra recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons abbiamo sottolineato i punti di forza di questo nuovo capitolo di una serie storica, solido e divertente sebbene caratterizzato da una grafica in pixel art che può anche non piacere.