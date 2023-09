Hades 2: periodo di uscita dell'Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store svelato

Supergiant Games conferma anche che non ha idea di quanto tempo servirà per arrivare alla versione 1.0 di Hades 2.

Il team di sviluppo ha anche confermato che vi sarà test tecnico prima dell'accesso anticipato , che sarà distribuito solo a un numero selezionato e limitato di persone. Il test tecnico di Hades 2 includerà molti meno contenuti rispetto all'accesso anticipato. Per ora non è stata indicata una data di uscita precisa.

Supergiant Games ha svelato che Hades 2 sarà disponibile in accesso anticipato durante il secondo trimestre del 2024 su Steam ed Epic Games Store . Ricordiamo che il gioco è stato confermato anche per console, ma l'accesso anticipato sarà solo per PC.

Hades 2 e l'accesso anticipato: cosa aspettarsi

Hades 2

Gli autori affermano che "Il gioco avrà almeno tanti contenuti fin dal primo giorno in Early Access quanti ne aveva l'originale quando fu pubblicato in Accesso Anticipato su Steam. E, anche se l'Early Access significa intrinsecamente che un gioco non è ancora completo, vogliamo comunque fare tutto il possibile per assicurarci che Hades II valga la pena di essere giocato."

"In modo simile all'Early Access dell'originale, dopo la pubblicazione dell'Accesso Anticipato di Hades II, avremo diversi 'Major Update' che aggiungeranno il resto dei contenuti principali del gioco e perfezioneranno ciò che c'è già in base al feedback dei giocatori. La storia si espanderà con ogni aggiornamento, introducendo altri personaggi e approfondendo le relazioni con quelli esistenti. Questo processo culminerà con la pubblicazione della v1.0, che conterrà la conclusione della storia e altri ritocchi".

Diteci, acquisterete Hades 2 in accesso anticipato oppure attenderete la versione 1.0?

Vi ricordiamo infine che Hades 2 sarà anche in italiano.