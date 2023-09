Cyberpunk 2077: l'update 2.0 ha ora una data di uscita ufficiale, arriva prima del previsto

CD Projekt RED ha annunciato che la versione 2.0 di Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2023. Ad oggi non avevamo una data di uscita definitiva e si supponeva che l'update sarebbe arrivato in contemporanea con l'espansione Phantom Liberty del 26 settembre 2023.

Per celebrare l'annuncio, CD Projekt RED ha pubblicato anche un trailer che potete vedere qui sopra. Si tratta di un breve filmato che dà un'idea rapida di quanto possiamo aspettarci in questo aggiornamento e dei miglioramenti introdotti. Il trailer ha comunque un approccio abbastanza cinematografico per farci "vivere" l'atmosfera del gioco.