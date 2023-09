Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, le prime recensioni hanno una data fissata

Le recensioni saranno pubblicate precisamente il 20 settembre 2023 alle ore 17:00 , orario in cui scade l'embargo sugli articoli e potremo dunque scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova maxi-espansione di Cyberpunk 2077 e anche sul grosso update 2.0 che accompagnerà l'arrivo del pacchetto aggiuntivo.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è in dirittura d'arrivo, con la data d'uscita fissata per il 26 settembre 2023, dunque è quasi il momento di poter leggere la recensione della maxi-espansione, che ora ha una data fissata come scadenza dell'embargo.

Non solo

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aggiunge parecchie novità al gioco

Come abbiamo visto, l'espansione in questione aggiunge una grande quantità di contenuti al gioco base, tra una nuova storia con quest e aree esplorabili, nuovi personaggi e anche alcune meccaniche di gioco aggiuntive. Queste derivano anche dall'Update 2.0 contemporaneo al DLC, che sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Si tratta di un vero e proprio rilancio globale del gioco, che punta a far effettuare al titolo CD Projekt RED una vera e propria evoluzione in ogni ambito con tante novità e miglioramenti, da quello tecnico a quello del gameplay vero e proprio, con aggiunte come combattimenti e inseguimenti su veicoli.

Ci saranno poi miglioramenti all'intelligenza artificiale degli NPC, nuove possibilità di hacking, nuovi perk e cyberware e varie altre introduzioni in grado di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco. L'appuntamento è dunque per la settimana prossima, il 20 settembre, per la recensione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.