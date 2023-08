Cyberpunk 2077: l'update 2.0 gratis porta tante novità e miglioramenti al gioco

In corrispondenza del lancio dell'espansione Phantom Liberty, anche l'intero Cyberpunk 2077 originale otterrà l'update 2.0, che apporterà molte novità e miglioramenti al gioco, disponibile gratuitamente e senza la necessità di acquistare l'espansione corrispondente.

Come abbiamo visto con la presentazione di Phantom Liberty alla Gamescom 2023, l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 introdurrà nuove possibilità e abilità per l'azione in combattimento e le missioni, con un arsenale ampliato e armi da fuoco o miglioramenti cibernetici per il corpo, ma non solo.

Con l'update dovrebbe essere introdotto il supporto a NVIDIA DLSS 3.5, come dimostrato dal trailer rilasciato dalla compagnia, che mostra l'applicazione della nuova tecnologia su elementi di Phantom Liberty, in 4K e con ray tracing applicato, oltre al nuovo sistema di riduzione del rumore per una maggiore pulizia dell'immagine.

Nonostante il video si soffermi sull'espansione, l'update 2.0 dovrebbe integrare tale tecnologia anche per il gioco originale.