Hellboy: Web of Wyrd ha una data d'uscita, annunciata in trailer alla Gamescom 2023

Arriva anche una data d'uscita ufficiale per Hellboy: Web of Wyrd, annunciata con un nuovo trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2023 e visibile qui sotto: il gioco sarà disponibile il 4 ottobre 2023 su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il team di sviluppo Upstream Arcade e il publisher Good Shepherd Entertainment hanno dunque annunciato che il gioco è ormai vicino, con l'uscita fissata all'inizio del mese di ottobre su tutte le piattaforme, come possiamo vedere nel nuovo video riportato qui sotto.

Il gioco è un action adventure con elementi roguelite incentrato sul celebre personaggio dei fumetti.

Annunciato con trailer ai TGA 2022 e nuovamente mostrato quest'anno in occasione dell'ID@Xbox Showcase, Hellboy: Web of Wyrd è un action game in terza persona, caratterizzato da una grafica in cel-shading che richiama molto da vicino lo stile tipico dei fumetti.