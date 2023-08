Gamescom 2024: data dell'evento e dell'Opening Night Live svelate

La Gamescom è appena iniziata, ma dobbiamo già iniziare a pensare al prossimo anno. Per fortuna anche gli organizzatori la vedono allo stesso modo e hanno confermato che la Gamescom 2024 sarà aperta dal 21 al 25 agosto 2024 . Inoltre, viene subito precisato che l'Opening Night Live tornerà e andrà chiaramente in onda il 20 agosto 2024 .

Gamescom 2024, non corriamo troppo con la mente

Geoff Keighley

La Gamescom 2024 sarà anche stata confermata ma non è necessario correre troppo avanti con l'immaginazione. Siamo ancora nel fulcro dell'evento e abbiamo per il momento avuto solo la possibilità di vedere l'Opening Night Live di Geoff Keighley, con tutti i giochi mostrati.

Gli appuntamenti continuano con il Future Games Show che andrà in onda il 23 agosto 2023 alle 20:00, ora italiana. Ovviamente questi non sono gli unici appuntamenti: per tutti i dettagli potete consultare il nostro articolo riassuntivo.

Vi ricordiamo anche che Geoff Keighley ha confermato i The Game Awards 2023.