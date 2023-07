Hellboy: Web of Wyrd, trailer del gameplay dall'ID@Xbox Showcase

Basato sull'omonima serie a fumetti scritta dal creatore di Hellboy , Mike Mignola, e da Chris Roberson con i disegni di Paolo Rivera, Hellboy: Web of Wyrd è stato annunciato ai TGA 2022 e non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che approderà su PC, PlayStation e Xbox "a breve".

Hellboy: Web of Wyrd è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay durante l' ID@Xbox Showcase , lo speciale evento dedicato alle produzioni indipendenti per Xbox che IGN sta trasmettendo proprio in questi minuti.

Un action in cel shading

Caratterizzato da una grafica in cel shading che riproduce in maniera piuttosto fedele il peculiare tratto di Mignola, Hellboy: Web of Wyrd è un action game in cui controlliamo l'iconico personaggio infernale, impegnato in varie missioni per proteggere il pianeta dalle minacce sovrannaturali.

Nel video ritroviamo diverse sequenze in-game e altrettanti combattimenti in cui avremo modo di attingere all'intero repertorio di mosse di Hellboy, dai suoi poderosi pugni all'inseparabile revolver.