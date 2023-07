Everspace 2: trailer svela la data di uscita su Xbox Series X|S e PS5, sarà incluso nel Game Pass

Durante la vetrina dell'ID@Xbox di luglio 2023, il team di Rockfish Games ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Everspace 2. Sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dal 15 agosto 2023 al prezzo di 49,99 euro. Inoltre, come la versione PC, anche quella console sarà disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

È in arrivo anche una versione fisica, realizzata da Maximum Games, in programma per il prossimo 3 ottobre, che include uno steelbook, un artbook da 64 pagine e la soundtrack digitale.