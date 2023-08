SSD Kingston FURY Renegade 1/2 TB con dissipatore per PS5 e PC: l'offerta Amazon della Gaming Week

La Gaming Week di Amazon Italia è finalmente iniziata e questo significa che ci sono tantissimi sconti a tema videoludico. Per iniziare, suggeriamo l'SSD Kingston FURY Renegade da 1 TB e 2 TB con dissipatore di calore, compatibili anche con PlayStation 5 oltre che con il PC, che si trovano ora al prezzo minimo storico. Lo sconto segnalato è rispettivamente del 34 e del 30%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre. Il modello da 1 TB è però disponibile in numero limitato, quindi se siete interessati vi conviene non attendere.

L'SSD Kingston FURY Renegade è compatibile come detto con PS5 e PC. Questo modello dispone di dissipatore di calore. La velocità in fase di lettura è fino a 4.000 MB/s.