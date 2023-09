Senua's Saga: Hellblade 2 è disponibile in forma giocabile, suggerisce Ninja Theory

A quanto pare Senua's Saga: Hellblade 2 è disponibile in forma giocabile: a suggerirlo è l'ultimo post pubblicato da Ninja Theory su Twitter, in cui viene mostrato lo studio intento a cimentarsi con il titolo in uscita nel 2024 su Xbox Series X|S e PC.

È vero: il team di sviluppo non parla esplicitamente di Hellblade 2 né si sbottona in merito al grado di completamento dello sviluppo, dunque non sappiamo se la build in questione sia giocabile dall'inizio alla fine, ma si tratta senza dubbio di segnali incoraggianti.

Ricorderete infatti che Senua's Saga: Hellblade 2 è stato annunciato ai Game Awards 2019 e che in questi quasi quattro anni il gameplay vero e proprio dell'atteso sequel non è mai stato mostrato.