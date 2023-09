iPhone 15 Pro annunciato da Apple: caratteristiche, prezzo e uscita

iPhone 15 Pro è stato annunciato ufficialmente da Apple nel corso dell'evento di stasera: l'azienda ha rivelato caratteristiche, prezzo e uscita del nuovo smartphone, che come adotterà per la prima volta uno chassis in titanio. L'impiego di questo materiale, di grado aerospaziale, consentirà a iPhone 15 Pro di imporsi come il modello Pro più leggero di sempre, nonché quello con i bordi più sottili. Due le versioni disponibili: una con display da 6,1 pollici, l'altra con display da 6,7 pollici che risponde anche stavolta al nome di iPhone 15 Pro Max. Al fine di valorizzare la finitura spazzolata del titanio, Apple metterà a disposizione quattro nuove colorazioni: nero, grigio scuro, grigio chiaro e blu. Sul lato del dispositivo scompare l'interruttore per il mute e trova posto il nuovo tasto azione programmabile, tramite cui lanciare diverse applicazioni.

Sotto la scocca iPhone 15 Pro Il display OLED di iPhone 15 Pro sarà equipaggiato con Dynamic Island e tecnologia Pro Display con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. Il cuore del sistema sarà rappresentato dal chip A17 Pro, caratterizzato da un processo produttivo a 3 nanometri, dotato di 19 miliardi di transistor e capace di effettuare 35 trilioni di operazioni al secondo. Non è tutto: il chip di iPhone 15 Pro supporterà il ray tracing e consentirà di portare in maniera nativa sullo smartphone Apple diverse esperienze videoludiche di ultima generazione, come The Division, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village e Assassin's Creed Mirage, migliorando al contempo titoli come Honkai: Star Rail.

Fotocamera iPhone 15 Pro, la fotocamera posteriore Il sensore della fotocamera posteriore di iPhone 15 Pro sarà anche stavolta da 48 megapixel, ma verrà migliorata la capacità di scattare foto in condizioni di luce scarsa grazie alla capacità del sistema di regolare automaticamente la lente e di utilizzare il nuovo Fotonic Engine. La fotocamera di iPhone 15 Pro sarà dotata di uno zoom ottico 3X, quella di iPhone 15 Pro Max di uno zoom ottico 5X. È stata inserita una lente prismatica in grado di offrire un sistema di stabilizzazione molto più preciso. La fotocamera ultrawide è stata anch'essa migliorata, in particolare per quanto concerne le macro. Dotato stavolta di connettore USB-C, lo smartphone di punta della casa di Cupertino sfrutterà la velocità messa a disposizione da questo standard anche e soprattutto per trasferire i video girati a 4K e 60 fps con supporto per lo standard cinematografico ACES. E arriverà infine una funzione per girare Spatial Video tridimensionali.