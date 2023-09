Final Fantasy 7 Ever Crisis: la versione PC Steam è ora in sviluppo, condividerà i dati col mobile

Square Enix - editore - e Applibot - sviluppatore - hanno annunciato che Final Fantasy 7 Ever Crisis è in sviluppo anche per PC (precisamente per Steam). La conferma è arrivata tramite l'account X del gioco, come potete vedere qui sotto.

Al momento tutto quello che sappiamo è che il gioco è in sviluppo in questa versione e che condividerà i dati con la versione mobile. Ricordiamo infatti che Final Fantasy 7 Ever Crisis è già accessibile tramite mobile per iOS e Android.