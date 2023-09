Dragon Ball: il cosplay di Marion di jane_sg66 in spiaggia imita 1:1 l'anime

L'anime di Dragon Ball è denso di personaggi e alcuni di questi sono stati creati apposta per la versione animata della saga, come ad esempio Marion. La ragazza, sebbene non particolarmente importante per la trama complessiva, è stata subito apprezzata dagli appassionati e il mondo del cosplay non ha mancato di celebrarla. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Marion realizzato da jane_sg66, con uno scatto in spiaggia.

jane_sg66 ci propone un cosplay semplice ma fedele del personaggio, sebbene non includa la maschera da sub che tipicamente si associa a Marion. Per compensare, la cosplayer si è premurata di farsi fare uno scatto nella stessa posa di una scena dall'anime: potete fare un confronto nella seconda immagine presente nel post di Instagram.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marion realizzato da jane_sg66? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?