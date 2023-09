Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 disponibile per PC, PlayStation, Xbox, e Nintendo Switch

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. È acquistabile in formato digitale per 19,99€ e in formato fisico (non PC) per 34,99€. È doppiato in italiano, tedesco, inglese e spagnolo, per gli amanti delle scazzottate multilingua.