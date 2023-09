Starfield: una fan ha ricreato tutte le pietanze a forma di cubo del gioco

Chiunque abbia giocato a Starfield avrà sicuramente assaggiato le pietanze della catena Chunks, vendute a forma di pratici cubetti, appetitosi come un bagno pubblico dopo un'epidemia improvvisa di dissenteria. Una fan dallo stomaco forte, @KatOfWhimsy su X, ha deciso di ricrearli tutti nella realtà fisica per mostrarli ai suoi seguaci, realizzando un vassoio di cubetti in verità niente male.

Nel video allegato al post, si possono vedere tutti i Chunks disposti su di un vassoio. Sicuramente riconoscerete le patate a cubetto, l'hamburger a cubetto, il dolce a cubetto e così via. A guardarli realizzati in questo modo non appaiono nemmeno troppo male e sicuramente sono più appetitosi di quelli del gioco, che hanno un che di plasticoso.