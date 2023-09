Final Fantasy 7 Rebirth avrebbe aiutato Square Enix a riscoprire lo spirito della serie

Final Fantasy 7 Rebirth avrebbe aiutato Square Enix ha riscoprire lo spirito della serie , ossia cosa i fan amano davvero dei Final Fantasy. A svelarlo sono stati Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase e Naoki Hamaguchi in un'intervista concessa alla testata giapponese Denfaminico Gamer,

Riscoprire il passato

Bisogna affidarsi alla follia, come Sephiroth sa bene

I tre sono partiti dai fallimenti, in termini di apprezzamento del pubblico, di Final Fantasy XIII e Final Fantasy XV, che hanno portato gli sviluppatori a ricercare lo spirito della serie, ossia i suoi veri punti di forza.

Kitase: "Nei capitoli della serie Final Fantasy dell'epoca che va dal Famicom (NES) a PlayStation mettevamo tutti gli elementi più strani solo perché volevamo farlo. Con l'hardware diventato sempre più potente e la grafica sempre più realistica, è diventato molto più difficile inserire idee folli come in passato."

Comunque, lavorando a Final Fantasy 7 Rebirth e rielaborando alcune delle sequenze del gioco, come quella di Gold Saucer, il team ha capito che non doveva per forza eliminare tutte le parti divertenti.

"Nel nuovo remake abbiamo inserito delle trovate che sembrano appartenere ai vecchi tempi e allo stesso tempo vogliamo mostrare un mondo realistico," ha proseguito Kitase, che poi ha spiegato "Credo che mantenere un equilibrio tra il senso della realtà e la giocosità sia il modo per tenere vivo Final Fantasy VII. Possiamo dire che se nel remake enfatizzassimo solo il realismo, finiremmo per tenere fuori alcuni degli elementi più strani. Noi vogliamo invece mantenere la stravaganza di Final Fantasy 7."

Insomma, il team di sviluppo ha inserito nel gioco ciò che ha voluto e ha potuto farlo perché aveva come base di partenza il Final Fantasy 7 originale.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024, in esclusiva temporale per PS5.