Party Animals sta facendo arrabbiare i giocatori cinesi

Lanciato il 20 settembre 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Party Animals ha conquistato moltissimi utenti su Steam e le altre piattaforme, ma si è attirato anche molte critiche, in particolare dagli utenti cinesi. In media, solo il 30% delle recensioni provenienti dalla Cina sono positive, contro ad aesempio l'86% delle recensioni scritte in inglese, il 90% di quelle scritte in russo, il 92% di quelle scritte in spagnolo e addirittura il 98% di quelle scritte in coreano. Per quale motivo?