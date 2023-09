Party Animals bombardato di recensioni negative perché non è giocabile offline e i server sono pieni

Lanciato da poche ore e già prima nella top 10 globale dei giochi premium di Steam, Party Animals sembra essere vittima del suo successo, dato che sta ricevendo un bombardamento di recensioni negative per dei motivi davvero specifici: i server sono troppo pieni e non è possibile giocare offline . Probabilmente gli sviluppatori di Recreate Games hanno fatto male i conti sulle vendite potenziali del gioco e si sono ritrovati con una quantità inaspettata di giocatori, che hanno mandato in tilt i server creando lunghe code per giocare.

Party Animals è un party game in cui è possibile giocare in multiplayer online, ma anche in cooperativa locale (massimo quattro giocatori). Il problema è che anche quest'ultima modalità richiede di essere sempre online. Oltretutto i giocatori vengono messi in fila per l'accesso ai server, pur giocando sullo stesso hardware e, presumibilmente, nello stesso ambiente. Traduzione: attualmente devono aspettare molti minuti prima di iniziare la partita.

Molte recensioni negative, attualmente il 66% delle più di mille presenti, puntano anche al fatto che la descrizione ufficiale del gioco parla esplicitamente di poter giocare offline, quando non è vero. Ad esempio Joey2498 scrive:

"Nessuna modalità offline. Sono davvero stanco di giochi pubblicizzati con il single player che non possono essere giocati offline perché devono venderci le loro microtransazioni. Ero entusiasta di questo gioco, ma ora non me ne importa più nulla. È stato pubblicizzato in modo ingannevole, letteralmente: "Paw it out with your friends both online and **offline**"

Insomma, la situazione è abbastanza complicata e il malcontento è enorme. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, quando tutto dovrebbe normalizzarsi.