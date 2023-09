Total War: Pharaoh, un trailer presenta Suppiluliuma

Il filmato non mostra sequenze di gioco, ma presenta il personaggio, definito "Il difensore", mostrando anche alcune delle truppe ittite.

Il filmato

Peche settimane fa è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Total War: Pharaoh: l'11 ottobre 2023, ossia tra una ventita di giorni. Chi lo prenoterà potrà accedere al gioco in accesso anticipato Il weekend di accesso anticipato si terrà tra il 29 settembre e il 2 ottobre 2023.

In totale ci saranno tre fazioni giocabili al lancio: gli Egiziani con Ramesses, Seti, Tausret e Amenmesse; i Cananei con Bay e Irsu e gli Ittiti con Kurunta e, appunto, Suppiluliuma. Le edizioni digitali acquistabili saranno tre: Gioco base da £49.99 / $59.99 / €59.99, Deluxe Edition da £61.17 / $72.87 / €72.87 e Dynasty Edition da £77.96 / $91.46 / €91.46.

Come già ricordato, la Deluxe Edition conterrà, oltre al gioco base, anche: il DLC Faction Pack 1 e la Colonna sonora digitale. La Dynasty Edition conterrà invece il gioco base, i contenuti della Deluxe Edition e in più il DLC Faction Pack 2, il DLC Faction Pack 3 e il DLC Campaign Pack.