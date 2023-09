Gli auricolari Sony WF-1000XM5 sono ora al prezzo minimo storico con il coupon su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Sony WF-1000XM5. Lo sconto segnalato - attivando il coupon nella pagina prodotto - è di 40€. Potete trovare il prodotto a questi indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 319€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma attivando il coupon, che ricordiamo è disponibile fino a esaurimento scorte. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 propongono la cancellazione del rumore con "le migliori prestazioni sul mercato" secondo Sony. Dispongono di Dynamic Driver X, che garantisce voci "più ricche" e con "dettagli migliorati". La batteria promette 8 ore di utilizzo più altre 16 con la custodia. In tre minuti di ricarica potete usarle per 60 minuti. Possono essere accoppiati con due dispositivi in contemporanea.