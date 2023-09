Lo studio di sviluppo Insomniac Games ha annunciato che Marvel's Spider-Man 2 è entrato in fase gold, ossia il gioco è stato chiuso ed è pronto per la stampa e la distribuzione. Quindi ce la farà ad arrivare sul mercato per il 20 ottobre 2023, come ampiamente preventivato.

La fase gold è un momento topico per ogni videogioco. Storicamente ogni studio di sviluppo la celebra, perché indica la fine dei lavori. In realtà non è più così da qualche anno a questa parte, considerando aggiornamenti post lancio, DLC ed espansioni varie, ma la tradizione è comunque rimasta.

Allegato al post di Insomniac c'è anche allegato un video con i ringraziamenti dei doppiatori, almento quelli dei ruoli principali: Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane Watson), Tony Todd (Venom) e Nadji Jeter (Miles Morales).