Final Fantasy 7 Rebirth, Cloud potrà avere un appuntamento anche con un uomo

Attenzione, perché da qui in poi daremo quella che da molti potrebbe essere considerata un' anticipazione su Final Fantasy 7 Rebirth. In realtà si tratta di informazioni ufficiali pubbliche, ma sappiamo quanto alcuni siano sensibili all'argomento, quindi state accorti e, nel caso non vogliate sapere niente, chiudete la notizia.

In Final Fantasy 7 Rebirth il protagonista Cloud Strife potrà avere un appuntamento anche con un uomo. A svelarlo è stato il director Naoki Hamaguchi in un'intervista concessa alla testata giapponese GameSpark, con cui ha parlato di alcune delle novità che potremo vedere.

Una scena rifatta

L'amore sarà senza confini in Final Fantasy 7 Rebirth

Hamaguchi ha spiegato che la scena di Gold Saucer è stata riadattata. È lì che Cloud potrà scegliere anche un uomo (potrebbe essere più di uno, in realtà, ma l'informazione non è stata svelata) per avere un appuntamento.

Chi saranno i fortunati? Hamaguchi non ha voluto rispondere a questa domanda, per non dare anticipazioni sulla storia. Ha solo spiegato che: "non saranno solo persone dell'altro sesso."

Stando a quanto svelato da Hamaguchi, la sequenza di Gold Saucer potrebbe essere ampliata rispetto a quella originale. Del resto è stato annunciato che Final Fantasy 7 Rebirth avrà cento ore di contenuti, quindi è naturale che molte delle sequenze di gioco siano state allungate, come del resto è successo anche in Final Fantasy VII Remake.

I fan sembrano aver reagito bene alla novità, con molti che sperano di poter portare Barrett all'appuntamento. Anche Vincent e Cid vanno comunque molto forte nelle preferenze popolari.

Per scoprire tutto sul gioco e sugli appuntamenti di Cloud non ci resta che aspettare il 29 febbraio 2024, quando Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile in esclusiva per PS5.