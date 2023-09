Marvel's Spider-Man 2 avrà i danni da caduta, per chi ama correre rischi

Marvel's Spider-Man 2 ci permetterà di esplorare Manhattan e nuovi quartieri di New York, all'interno di una mappa ancora più grande. Ovviamente, il team si è anche preoccupato di permetterci di viaggiare tra gli edifici ancora più velocemente inserendo delle "ali" ai due Uomo-Ragno che permettono loro di planare. Non si tratta però dell'unica novità: sarà infatti anche possibile subire danni da caduta nel gioco.

Come segnalato dallo YouTuber Blitzwinger, in Marvel's Spider-Man 2 è possibile subire danno, ma solo se lo vogliamo. In altre parole, sarà possibile attivare e disattivare l'opzione nel menù del gioco. Se preferite non preoccuparvi della gravità, potrete ignorare semplicemente la cosa, ma se volete rendere le fasi di esplorazione un po' più impegnative, potrete mettervi in pericolo con i danni da caduta. Non è chiaro però quanto danno effettivo subiranno gli Spider-Man nel gioco: dopotutto, i due eroi sono canonicamente molto forti e resistenti, quindi è credibile che cadute non esagerate non infliggano veri danni.

Bisognerà anche capire quanto complesso sia evitare di subire danni da caduta in Marvel's Spider-Man 2: potremo scoprirlo solo una volta che avremo in mano il gioco completo.