Star Wars Jedi: un terzo capitolo sarebbe già in sviluppo, secondo l'attore del protagonista

Star Wars Jedi è una saga di successo, iniziata nel 2019 con Star Wars Jedi: Fallen Order e proseguita nel 2023 con Star Wars Jedi: Survivor. È però abbastanza di successo da far sì che arrivi un terzo capitolo? Secondo l'attore che interpreta il protagonista Cal Kestis, Cameron Monaghan, sì. Durante un panel dell'Ocala Comic Con 2023, l'attore ha spiegato che il terzo capitolo è in sviluppo, ma non ha detto altro.

Dobbiamo affermare che non siamo troppo stupiti dall'idea che Respawn Entertainment stia già considerando il terzo capitolo e dobbiamo precisare che Monaghan non è uno sviluppatore, quindi potrebbe aver usato con leggerezza le parole. È ad esempio possibile che il team stia mettendo alla prova qualche potenziale idea per un seguito, in preparazione al momento in cui EA darà il vero via libera per lo sviluppo di "Star Wars Jedi 3".