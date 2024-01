Palworld è il gioco a pagamento su Steam con più utenti contemporanei di sempre per un cavillo

"Non riusciamo a crederci! Grazie a tutti, non potremo mai ringraziarvi abbastanza. Mentre parliamo, lo studio sta lavorando duramente perché Palworld diventi un'esperienza ancora migliore ."

Palworld è il numero uno... o forse no?

Va precisato che questo tipo di conteggio è corretto solo se si considera PUBG: Battlegrounds un free to play. Attualmente il battle royale è f2p, ma all'epoca del record (pari a oltre tre milioni di giocatori) era ancora un gioco a pagamento. In altre parole, solo per un cavillo in questo momento Palworld è in prima posizione e sarebbe più corretto affermare che sia il secondo.

In ogni caso, il risultato è notevole considerando che Palworld è disponibile da pochissimo.