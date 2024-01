Palworld ha battuto Elden Ring e Baldur's Gate 3 su Steam

Palworld ha battuto Elden Ring e Baldur's Gate 3, ma anche Hogwarts Legacy, Call of Duty e Grand Theft Auto V, per numero di utenti contemporanei su Steam: un risultato straordinario per il titolo sviluppato da Pocket Pair.

Giunto a quota tre milioni di copie vendute, Palworld è il sesto titolo ad aver mai superato il milione di giocatori concomitanti sulla piattaforma Valve, nonché il secondo ad averlo fatto più rapidamente, dietro solo agli imbattibili 160 minuti di Cyberpunk 2077.